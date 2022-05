Turchia | quarta sconfitta di fila per l’Adana di Montella | Alanyaspor passa 2-1

(Di sabato 7 maggio 2022)consecutiva perDemirspor. La squadra di Vincenzoperde 1-2 in casa contro l’nel match della 36esima giornata del campionato turco di calcio. Gli ospitino in vantaggio con l’autorete di Sanuc, i padroni di casa pareggiano con Belhanda ma a quindici minuti dal termine ci pensa Akbaba a regalare i tre punti all’. Mario Balotelli è rimasto in campo per l’intera partita, rimediando anche un cartellino giallo.è al momento in ottava posizione in classifica a quota 52 punti. SportFace.

