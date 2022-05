Traffico Roma del 07-05-2022 ore 08:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverde Roma una buona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara senza difficoltà la circolazione in queste ore regolari le principali strade di Roma attenzione lavori sulla via Pontina sulla Cassia Veientana in particolare sulla Pontina per i lavori all’altezza di Castel di Decima frequenti e rallentamenti moderare la velocità chiusa oggi la metro B è interrotta la circolazione dei treni nella tratta Castro Pretorio Laurentina in superficie il servizio bus sostitutivo metro B quindi aperta soltanto nelle tratte Rebibbia Castro Pretorio Ionio domani domenica resterà aperta tutta la giornata per la rissa For The Cure in programma al Circo Massimo ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverdeuna buona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara senza difficoltà la circolazione in queste ore regolari le principali strade diattenzione lavori sulla via Pontina sulla Cassia Veientana in particolare sulla Pontina per i lavori all’altezza di Castel di Decima frequenti e rallentamenti moderare la velocità chiusa oggi la metro B è interrotta la circolazione dei treni nella tratta Castro Pretorio Laurentina in superficie il servizio bus sostitutivo metro B quindi aperta soltanto nelle tratte Rebibbia Castro Pretorio Ionio domani domenica resterà aperta tutta la giornata per la rissa For The Cure in programma al Circo Massimo ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

