Temptation Island, storia d’amore finita: lui smentisce tutto (Di sabato 7 maggio 2022) La storia d’amore dell’ex concorrente di Temptation Island 2021 non è finita nel migliore dei modi. Ecco cosa ha raccontato in una recente intervista dove ha voluto smentire le parole dette dalla sua ex. Sembrerebbe che ci siano diverse motivazioni per cui Temptation Island non andrà in onda nel 2022. La decisione finale è arrivata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Ladell’ex concorrente di2021 non ènel migliore dei modi. Ecco cosa ha raccontato in una recente intervista dove ha voluto smentire le parole dette dalla sua ex. Sembrerebbe che ci siano diverse motivazioni per cuinon andrà in onda nel 2022. La decisione finale è arrivata L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Temptation Island, Alessandro Autera parla della fine della relazione con Carlotta Adacher #AlessandroAutera - IsaeChia : #TemptationIsland, Alessandro Autera parla della fine della relazione con Carlotta Adacher e dice la sua su Giulio… - ParliamoDiNews : Chi è Carlotta Adacher: Età, Giulio Raselli ed Ex Alessandro Temptation Island | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - EnricaC77 : Qualcuno dica a Estefinta e Mister Cabana che quest'anno Temptation Island non lo faranno e quindi possono anche sm… - _bbgirlxx_ : NO VABEH LE TENTATRICI COME A TEMPTATION ISLAND URLO #isola -