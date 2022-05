Superlega | che guaio per la Juventus | l’ultimo annuncio fa tremare Agnelli

Advertising

maxitreviso : @PaPaganini da Juventino ti posso dire che la sconfitta della Juve di ieri sera crea molti sospetti e lascia dubbi.… - raffaelejosesti : RT @armagio: Il momento più bello della settimana è stato scoprire che oltre alla #Uefa e alla #SuperLega esiste anche la #SuperDeLa il cui… - majkaiso22 : @CalcioFinanza Ceferin ogni mattina si sveglia e sa che dovrà parlare della Superlega. Giornata omologata anche oggi - sportli26181512 : #Governance #Notizie [FOOTBALL AFFAIRS] La Superlega è morta, ma le sue istanze più vive che mai: A un anno dalla s… - CalcioFinanza : [FOOTBALL AFFAIRS] La #Superlega è morta, ma le sue istanze sono più vive che mai. Torna l'appuntamento con la rubr… -

...die di possibili sanzioni verso Juventus, Real Madrid e Barcellona . " Certo, è possibile - annuncia in una lunga intervista rilasciata ad As - ma vediamo cosa succede. Siamo felicil'......Perez © LaPresseLa comunicazione tra i tre club e laavviene ormai tra i tribunali, ha infine annunciato Ceferin: 'Abbiamo legami professionali formali, come abbiamo con tutti i club...La guerra tra la UEFA e i 'club ribelli' della Superlega è tutt'altro che finita. In una lunga intervista a Marca, il presidente dell'organo di governo del calcio europeo, Aleksander Ceferin, è ...Il presidente della Uefa ha rilasciato una lunga intervista ad As: “Con le tre ribelli non ci sono rapporti personali. Sanzioni sono possibili” ...