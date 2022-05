Advertising

periodicodaily : Stupro di guerra: arriva la piattaforma che aiuta a combatterlo #Guerra #stupro @elinjournalism - Solenatiii : RT @distefanoTW: @Uther_Raffaele Scusami, perché secondo te può esistere al mondo una persona che possa giudicare positivamente un omicidio… - salvfor3 : RT @lanf64: La Procuratrice ucraina: “Indaghiamo su deportazione di 2.420 bambini” Violenze sessuali da parte delle forze armate russe nell… - bundolo48 : RT @lanf64: La Procuratrice ucraina: “Indaghiamo su deportazione di 2.420 bambini” Violenze sessuali da parte delle forze armate russe nell… - CorriereAlbaBra : “Teatri di guerra contemporanei”, la rassegna di storia e geopolitica affronterà la questione siriana domenica 15 m… -

La sua è una tragedia declinata al presente, il legame con quello che sta accadendo in Ucraina è potente, laè oscena, locome arma diera usato allora come oggi. Ed è tragica la ...In questainfinita contro la donna si è schierata anche la Polonia che, nel 2020, attraverso ... le donne colombiane potevano abortire in tre casi:, malformazione del feto incompatibile ...È possibile stare dalla parte degli ucraini aggrediti anziché dei russi invasori, e nello stesso tempo lavorare per il cessate il fuoco Non solo è possibile. È doveroso, ed è il miglior servizio che ...Diverse donne, alcune poco più che bambine, sono state stuprate. Abbiamo provato un forte senso di impotenza ... Ecco le sue parole: “Questa guerra non è tra la Russia e l’Ucraina, ma sta veramente ...