Rinascere secondo Gea Dall’Orto | “Nessuno è diverso | l’amore supera ogni differenza”

E' giovane, ma ha già le idee ben chiare, Gea Dall'Orto: "l'amore supera ogni difficoltà anche quelle legate alla disabilità", spiega a Luce! la giovane attrice nata a Bagno a Ripoli il 22 ottobre 2002, protagonista del film tv Rinascere, in onda domenica 8 maggio in prima serata su Raiuno. Coprodotto da Rai Fiction e Moviheart, per la regia di Umberto Marino, Rinascere è tratto dall'omonimo libro di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto italiano che 2 febbraio 2019 rimane vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra balordi, due colpi di pistola che lo stanno costringendo a vivere in sedia a rotelle. Nel film Manuel è interpretato da Giancarlo Commare (noto per il ruolo di Edoardo Incanti di Skam Italia) mentre Alessio Boni è il padre Franco.

