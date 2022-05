Peste suina nel Lazio | la Regione dispone una zona rossa a Roma | controlli stringenti e picnic vietati

Advertising

Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta. 'Vietato dare cibo agli animali, fare pic nic e organizzare… Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta - Cronaca. Intanto, a due giorni di distanza dalla scoperta del primo caso a Roma, arriva l'ordinanza della Regione Lazio. La peste suina??? La portano le pulci e le zecche dei cinghiali.

Una zona infetta provvisoria, con misure stringenti, e una zona di attenzione sono state disposte da un'ordinanza della Regione Lazio per contenere e contrastare la. ( PRIMO CASO DIA ROMA ) La zona infetta dopo il caso a Roma approfondimento, primo caso nel Lazio. Riunita la task force della Regione In questa area si ...africana, la Regione Lazio ha emesso l'ordinanza del governatore Nicola Zingaretti con le prime misure di regolamentazione per il contenimento. Il documento istituisce una 'zona infetta ...Il provvedimento della regione stabilisce regole stringenti e una sorveglianza rafforzata dei cinghiali, dopo la scoperta di un caso nel parco dell’Insugherata a nord di Roma.Una zona infetta provvisoria, con misure stringenti, e una zona di attenzione: le dispone un’ordinanza della Regione Lazio per contenere e contrastare la peste suina africana. In questa ‘zona rossa’ ...