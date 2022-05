Perché il concetto di meritocrazia è profondamente diseguale e ingiusto (Di sabato 7 maggio 2022) Abbiamo sempre inteso la meritocrazia come un valore intrinsecamente positivo. Il fatto che i successi dipendano dagli sforzi, dall’impegno e dalla determinazione e non da fattori casuali e arbitrari implica che chi arriva al vertice, chi ottiene cariche di potere, chi insomma «ce la fa» è qualificato, competente e forte. All’interno di un Paese come il nostro, per giunta piagato a lungo da sistemi di corruzione e nepotismo, l’assegnazione in base al merito dovrebbe rappresentare un tassello di emancipazione evolutiva essenziale. E se invece non fosse così? Michael Sandel, filosofo statunitense, docente all’Università di Harvard e autore di La tirannia del merito. Perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti, edito da Feltrinelli nell’aprile del 2021, non ha alcun dubbio: «La meritocrazia è ingiusta. Induce a dimenticarsi ... Leggi su linkiesta (Di sabato 7 maggio 2022) Abbiamo sempre inteso lacome un valore intrinsecamente positivo. Il fatto che i successi dipendano dagli sforzi, dall’impegno e dalla determinazione e non da fattori casuali e arbitrari implica che chi arriva al vertice, chi ottiene cariche di potere, chi insomma «ce la fa» è qualificato, competente e forte. All’interno di un Paese come il nostro, per giunta piagato a lungo da sistemi di corruzione e nepotismo, l’assegnazione in base al merito dovrebbe rappresentare un tassello di emancipazione evolutiva essenziale. E se invece non fosse così? Michael Sandel, filosofo statunitense, docente all’Università di Harvard e autore di La tirannia del merito.viviamo in una società di vincitori e di perdenti, edito da Feltrinelli nell’aprile del 2021, non ha alcun dubbio: «Laè ingiusta. Induce a dimenticarsi ...

Advertising

DSantanche : Per Laura #Boldrini la destra non potrà governare perché abbiamo idee diverse dalle loro...perché non siamo la sini… - Auroraaa_0 : @giaaalo Vabbe di offese ce ne sono tante..ma il problema non è questo perché nel tuo profilo personale puoi dire c… - OfficialErth : @LaBibbia @AlbertEinstein @MioGesu maestro io sono partito da un concetto di erezione perché ero un bambino mi sent… - OfficialErth : Perché il naturale no il concetto sembra scemo però Chicca Marianna ti posso portare perché sto parlando col maestr… - CristinaMo4 : @ComVentotene Perché ammirano gli uomini forti ma hanno un concetto di forza distorto. È lo stesso motivo per cui i… -