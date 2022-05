Padre ucciso dal malore, moglie e figlio muoiono di fame: corpi scoperti dopo 2 mesi, choc a Macerata (Di sabato 7 maggio 2022) Macerata - Il Padre di 80 anni ha avuto un malore ma non è morto subito. La moglie 77enne costretta a letto da un ictus e il loro unico figlio 54enne invalido dopo un tragico incidente... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 maggio 2022)- Ildi 80 anni ha avuto unma non è morto subito. La77enne costretta a letto da un ictus e il loro unico54enne invalidoun tragico incidente...

Advertising

Corry08101961 : RT @rainiero43: Un prete ortodosso, Padre Parfeniy, di Mikhailovka, famoso per i suoi aiuti umanitari e aver ospitato rifugiati, è stato uc… - DaniBartox : RT @rainiero43: Un prete ortodosso, Padre Parfeniy, di Mikhailovka, famoso per i suoi aiuti umanitari e aver ospitato rifugiati, è stato uc… - marino29b : RT @rainiero43: Un prete ortodosso, Padre Parfeniy, di Mikhailovka, famoso per i suoi aiuti umanitari e aver ospitato rifugiati, è stato uc… - VedeleAngela : RT @rainiero43: Un prete ortodosso, Padre Parfeniy, di Mikhailovka, famoso per i suoi aiuti umanitari e aver ospitato rifugiati, è stato uc… - TrecentoScudi : RT @rainiero43: Un prete ortodosso, Padre Parfeniy, di Mikhailovka, famoso per i suoi aiuti umanitari e aver ospitato rifugiati, è stato uc… -