«Noi russi e l’atomica in fondo al tunnel Se Putin si offende tutto è possibile» (Di sabato 7 maggio 2022) Lo scrittore russo: «L’invasione dell’Ucraina ha rivelato le radici ideologiche della russia: siamo discendenti di una civiltà che deriva dall’Orda d’Oro e resta prigioniera di una fiaba. Qui esiste un sovrano, non lo Stato. Il nostro re odia la sconfitta. E, se si offende, tutto è possibile» Leggi su corriere (Di sabato 7 maggio 2022) Lo scrittore russo: «L’invasione dell’Ucraina ha rivelato le radici ideologiche dellaa: siamo discendenti di una civiltà che deriva dall’Orda d’Oro e resta prigioniera di una fiaba. Qui esiste un sovrano, non lo Stato. Il nostro re odia la sconfitta. E, se si

Advertising

Corriere : «Noi russi e l’atomica in fondo al tunnel. Se Putin si offende, allora tutto è possibile» - PastoreFrance : @m_robella22 @melannas Ma noi contiamo gli oligarchi russi col #Novichok - Foy84 : Dopo aver visto che se colpisci la nautica di lusso poi dici addio a quel mercato per sempre (con Monti), noi furbi… - massimogrossi2 : RT @darkskywriter: Tre cose rilevanti di 'Viva Putin' in tendenza: 1) i russi non possono scriverlo perché non hanno più accesso a Twitter;… - wikimarcok : RT @Nonha_stata: Stanotte ho sognato che i soldati ucraini e russi gettavano le armi e urlavano 'Ammazzatevi tra voi se ne avete voglia, no… -