'ndrangheta, inchiesta Aemilia: la Cassazione conferma 75 condanne

La Corte di Cassazione ha ampiamente confermato le condanne decise della Corte d'Appello di Bologna nel maxi-processo di 'ndrangheta 'Aemilia', così come il quadro accusatorio della storica operazione contro le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata calabrese in Emilia-Romagna, scattata nel 2015.

'ndrangheta, inchiesta Aemilia: la Cassazione conferma 75 condanne

La Corte di Cassazione ha ampiamente confermato le condanne decise della Corte d'Appello di Bologna nel maxi-processo di 'ndrangheta 'Aemilia', così come il quadro accusatorio della storica operazione contro le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata calabrese in Emilia-Romagna, scattata nel 2015.

L'inchiesta documenta dieci anni di strapotere criminale: da Brescello, ai paesi della bassa reggiana circostanti, le aziende della 'ndrangheta avevano formato un cartello che aveva sbaragliato la concorrenza.

La Cassazione ha confermato le condanne del maxi processo "Aemilia" che ha svelato la presenza dei clan nel tessuto economico della regione dopo che per anni le denunce di pentiti e giornalisti erano state ignorate.