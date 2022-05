L’esperto rivela | “Ucraini in difficoltà E la Russia può combattere a lungo”

(Di sabato 7 maggio 2022) Quasi 50mila morti, più di 13 milioni di profughi, danni materiali pari al valore di 600 miliardi di dollari. È questo lo scenario che investe l’Ucraina, a più di due mesi dall’inizio del conflitto. In questi ultimi giorni, scontri a fuoco continuano a svolgersi nella regione del Donbass, tra le forze di resistenza ed i soldati separatisti, sostenuti economicamente e militarmente da Mosca. L’esercito ucraino sembra, però, avanzare a Kharkiv: i media locali affermano, infatti, che i russi avrebbero fatto saltare in aria tre ponti stradali per rallentare la controffensiva del nemico a Nord-Est del Paese. Sempre nel territorio più caldo, gliaffermano di aver respinto otto attacchi russi e di aver abbattuto una quindicina di droni in un solo giorno. Nel frattempo, l’Onu stima 180 casi di detenzioni arbitrarie e sparizioni di funzionari locali, giornalisti, ...

Advertising

RossoPasqui : Dev'essere l'aria, l'acqua, lo smog... fatto è che a Torino stanno aumentando i 'lettori-del-futuro'. Dopo l'ex sin… - cristinapanzi : RT @InterClub1908: @RaiRadio2 #ILunatici delirio allo stato puro a questo punto #BuonNatale a tutti che regalo mi fai @RobertoArduini1 l'es… - GinevraMerlini1 : RT @InterClub1908: @RaiRadio2 #ILunatici delirio allo stato puro a questo punto #BuonNatale a tutti che regalo mi fai @RobertoArduini1 l'es… - InterClub1908 : @RaiRadio2 #ILunatici delirio allo stato puro a questo punto #BuonNatale a tutti che regalo mi fai @RobertoArduini1… -

Zazoom Blog

Una drammatica vicenda di cronaca che si, giorno dopo ... avrebbe leso'arteria addominale e in ospedale non ci sarebbe ... Alfonso è simpatico, solare, coinvolgente, nonché un verodi ...Nei precedenti era stato il tennista piùad avere la ...match vanno chiusi con grandi punti e sono contento di aver avuto'... 'Andiamo molto d'accordo' Carlos Alcaraz: 'Vorrei comprarmi ... L' esperto rivela | Messaggio in codice per Biden Cosa c' è dietro le parole di Zelensky sull' accordo con Putin