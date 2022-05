Il viaggio di Andrej | novello Ulisse

(Di sabato 7 maggio 2022) Misurarsi con un testo che è al fondamento della nostra civiltà è impresa quanto meno da far tremare le vene e i polsi. Soprattutto se il testo in questione è L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CineFacts

Caffè & Vino - Due mondi un documentario è l’ultimo lavoro del regista Vincenzo Lamagna, un film che ci porta in giro per l’Italia offrendoci un viaggio all’insegna dell’esplorazione di due settori ta ...prima di tutto Andrej deve ritrovare la speranza, quella scintilla capace di provocare un moto, anche piccolo. Egli compie un viaggio verso l’ignoto, una promessa incerta, qualcosa in grado di ...