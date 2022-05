Il discorso discriminatorio di Elisabetta Franchi su donne e lavoro | VIDEO (Di sabato 7 maggio 2022) Un evento per parlare di donne e lavoro. Una tematica importante, tutta (ancora) da sviscerare e che avrebbe potuto essere un’occasione per sensibilizzare su un problema, quello dell’impiego femminile, che nel nostro Paese è tutt’ora in cima alla lista. Eppure, nell’intervista rilasciata a Fabiana Giacomotti de Il Foglio, Elisabetta Franchi è riuscita soltanto a sminuirlo, il lavoro femminile. “Parlo da imprenditore”, ha esordito la stilista. “Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non puoi permetterti di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo, energia e denaro e se ti viene a mancare è un problema. Anche io da imprenditore e responsabile della mia azienda ho puntato su uomini perché..”. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Un evento per parlare di. Una tematica importante, tutta (ancora) da sviscerare e che avrebbe potuto essere un’occasione per sensibilizzare su un problema, quello dell’impiego femminile, che nel nostro Paese è tutt’ora in cima alla lista. Eppure, nell’intervista rilasciata a Fabiana Giacomotti de Il Foglio,è riuscita soltanto a sminuirlo, ilfemminile. “Parlo da imprenditore”, ha esordito la stilista. “Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non puoi permetterti di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo, energia e denaro e se ti viene a mancare è un problema. Anche io da imprenditore e responsabile della mia azienda ho puntato su uomini perché..”. Il ...

congiu_filippo : @nelsottobosco Discorso giusto ma dire “un’altro uomo” è discriminatorio verso chi non è così - taoninoG : @Mariolindo_ Bel discorso di merda. Più discriminatorio di 'sta stronzata c'è solo il Mein Kampf. - JennyShadyEvil : @limestonehand @VenereMarte2 @ngiulix @rusembitaly - BushLancer : RT @BringMeTheBriga: @sputiamosuhegel Il tuo discorso è molto discriminatorio: senza i preliminari squadre come lo Škendija, come il Craiov… - theocapitano : RT @BringMeTheBriga: @sputiamosuhegel Il tuo discorso è molto discriminatorio: senza i preliminari squadre come lo Škendija, come il Craiov… -