Gasperini via dall’Atalanta? Il dg Marino svela il suo futuro!

Il dirigente nerazzurro ha rilasciato un'intervista all'Eco di Bergamo e si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta, il suo futuro e quello di Gasperini. Quella che si sta per concludere non è una delle migliori stagioni degli ultimi anni per l'Atalanta: ottava in classifica, a meno tre dalle romane ma con ancora tre partite da giocare. Il dirigente nerazzurro crede fortemente nella squadra: "Credo ancora fortemente nella qualificazione europea. Abbiamo ancora tre partite importanti in cui daremo tutto. Abbiamo una squadra che crede profondamente nel nostro progetto e che gioca per ottenere risultati sempre più importanti. Il calo nella seconda parte di stagione? Ci chiediamo tutti perchè sia successo, ma non è un qualcosa che si può banalizzare indicando uno o due motivi". Umberto Marino Atalanta Umberto Marino ha ...

Inzaghi711 : Tranquilli. Ho saputo per certo che alla #Juventus via #Allegri e arriverà #Gasperini #GenoavsJuventus - luciano_sisio57 : @Inzaghi711 Anche se si vince stasera ormai lo scudetto è perso anche se quelli la pareggiano a Verona con Atalanta… - Lelle_1509 : @salvatorino860 Io penso che rimanga all'Atalanta. Hanno mandato via Sartori per frizioni con Gasperini, dando più… - fioranialex : #ATALANTA #SALERNITANA 1-1 #GASPERINI 'NON SO SE RESTO!' #AtalantaSalernitana #SerieA #SerieATIM #UCL #UEL ...… - fioranialex : #ATALANTA #SALERNITANA 1-1 DAVIDE #NICOLA'POTEVAMO VINCERE!' #AtalantaSalernitana #GASPERINI #SerieATIM #SerieA ...… -