Foggia-Virtus Entella | streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport?

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 7 maggio 2022) Domenica 8 maggio alle ore 17.30 allo stadio Pino Zaccheria, si disputerà Monopoli-Francavilla, valevole per l’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. I satanelli nei primi due turni hanno sconfitto la Turris (2-0 in casa) e 2-1 l’Avellino al “Partenio, mentre i liguri ha cominciato il loro percorso dal secondo turno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Turris:tvSud? Dove vedere playoff Serie C Paganese-tvSud o Sky? Dove vedere Serie ...