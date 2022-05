F1 Miami | un nuovo motore per Leclerc

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 maggio 2022) La Scuderia Ferrari passa al2 sulla F1-75. Come anticipato, si tratta di una piccola sostituzione programmata, visto che anche i team clienti del Cavallino, Alfa Romeo e Haas, hanno seguito le stesse indicazioni.è una pista che esalta appieno le doti dei motori ma non ci sono cambiamenti nel sistema ibrido. Spinge forte la nuova power unit! La power unit numero 2, secondo i tecnici, è più idonea alle caratteristiche della pista ricavata intorno all’Hard Rock Stadium. Un circuito stressante caratterizzato dai lunghi rettilinei che portano dalla curva 8 alla 11, e soprattutto il tratto dalla 16 alla 17, che metteranno alla prova i motori. Una power unit fresca garantisce sempre qualcosa in più in termini di performance globale. La sostituzione può sembrare anticipata rispetto alle normali tempistiche, ma le power unit numero 1 non ...