Covid: in Puglia 9 morti e 2.949, il 15% dei test (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi in Puglia si registrano 2.949 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 19.469 test (incidenza del 15%) e nove morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.028 in provincia di Bari, 172 nella ...

