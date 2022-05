Calci e pugni in campo a fine partita: rissa incredibile tra under 17 (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il triplice fischio esplode la rissa. Calci e pugni al termine della partita Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valida per il campionato Allievi - under 17 allo stadio 'Binanti' di Scordia, ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il triplice fischio esplode laal termine dellaGymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valida per il campionato Allievi -17 allo stadio 'Binanti' di Scordia, ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Scordia, rissa furibonda con calci e pugni durante una finale Under 17 - sportli26181512 : Far West a Scordia: la finale di #calcio giovanile degenera in una maxi-rissa: Scordia, rissa furibonda con calci e… - Gazzetta_it : #Scordia, rissa furibonda con calci e pugni durante una finale Under 17 - SanremoNews : Sanremo, detenuto prende a calci e pugni un poliziotto: solo un giorno fa aveva tentato il sequestro di un agente - imperianews_it : Detenuto prende a calci e pugni un poliziotto: solo un giorno fa aveva tentato il sequestro di un agente -