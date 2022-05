Altra spiaggia | stesso mare

Leggi su panorama

(Di sabato 7 maggio 2022) Resort e alberghi per tutta la famiglia o rifugi di quiete per una fuga a due. Ville storiche e icone che tornano a vivere, più altre tentazioni a un passo dalle onde. I nuovi migliori indirizzi delle vacanze italiane per l’estate all’orizzonte. Un ritorno all’antico, per scoprire qualcosa d’inedito. Vecchie abitudini, in un contesto nuovo, oppure in un paesaggio consueto però più confortevole. Un’, lo: quello italiano, per essere patriottici storpiando un tormentone. Lungo la penisola c’è fermento, si moltiplicano le inaugurazioni, i restauri, un maquillage ubiquo che interessa le località regine della costa, in attesa delle riaperture in grande stile. È la sintesi dell’estate all’orizzonte, la sua formula sospesa tra nostalgia e avanguardia, gusto della sorpresa e conforto della riscoperta. ...