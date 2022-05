Afghanistan, i talebani obbligano le donne al burqa in pubblico (Di sabato 7 maggio 2022) I talebani hanno reintrodotto l'obbligo per le donne dell'Afghanistan di portare il burqa in pubblico. Un decreto firmato da Hibatullah Akhundzada, guida suprema dei talebani, introduce l'obbligo del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Ihanno reintrodotto l'obbligo per ledell'di portare ilin. Un decreto firmato da Hibatullah Akhundzada, guida suprema dei, introduce l'obbligo del ...

Advertising

pietroraffa : == Il capo dei talebani, leader supremo in Afghanistan, ha ordinato alle donne di indossare sempre il burqa in pubb… - MediasetTgcom24 : Afghanistan, i talebani impongono alle donne il burqa in pubblico #afghanistan #hibatullahakhundzada… - _Nico_Piro_ : 70 morti in moschea a Kabul, terrore ISKP. I talebani non riescono a gestire lo Stato e stanno cedendo sulla sicure… - Lucia41194788 : RT @pietroraffa: == Il capo dei talebani, leader supremo in Afghanistan, ha ordinato alle donne di indossare sempre il burqa in pubblico.… - michela3030 : RT @sole24ore: ?? #Afghanistan, #talebani impongono alle #donne il #burqa in pubblico -