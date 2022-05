Abusi edilizi e operai in nero | scatta blitz nel cantiere a Qualiano

(Di sabato 7 maggio 2022) Carabinieri in azione a. I militari dell’arma della Stazione diinsieme ai colleghi del Nucleo Operativo del Comando Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli nel corso di specifici servizi finalizzati al rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro hanno controllato unedile per la ristrutturazione di un immobile. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

VesuvioLive : La scoperta nel Napoletano: abusi edilizi e operai in nero con il Reddito di cittadinanza - CondominioPro : Ripartizione Spese sanatoria abusi edilizi - comuneimer : Avvisi e rende noto del 05/05/2022: pubblicazione elenco mensile abusi edilizi - la_focamonaca : Pensate che nessun genio della finanza ci era arrivato. Incredibile Poi mi spiegherete un giorno perché alcune case… - La_Prealpina : Abusi edilizi a Lavena, tredici imputati -

Infobuild

Sono, dunque, consideratitutti i lavoriche si effettuano senza titolo autorizzativo previsto, in completa o parziale difformità rispetto a quanto stabilito dal titolo autorizzativo. L'...leggi anche Superbonus 110% e: quali sono le difformità urbanistiche sanabili Come non perdere i benefici fiscali Lavori trainati e trainanti: la differenza Gli interventi per cui ... Abuso edilizio su parti comuni del condominio I carabinieri hanno elevato 30mila euro di sanzioni amministrative e denunciato in stato di libertà il proprietario dell’immobile che, tra l’altro, aveva commesso degli abusi edilizi rispetto al ...I militari hanno elevato 30mila euro di sanzioni amministrative e denunciato in stato di libertà il proprietario dell’immobile che, tra l’altro, aveva commesso degli abusi edilizi rispetto al progetto ...