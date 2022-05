Vegefobia | i meccanismi dietro al disprezzo diffuso per le persone vegane

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 6 maggio 2022) Se a ciascuno di noi chiedessero di valutare una persona basandoci sul suo amore per gli animali, quasi certamente saremmo tutti d’accordo che li chi li ama profondamente meriti un giudizio positivo. Eppure, se applichiamo lo stesso principio alleche scelgono di non mangiare derivati animali i risultati cambiano, e molto. I vegani, infatti, sono il gruppo sociale che tutti amano odiare. Ma perché? Cos’è lae perché è così forte? Cos’è la? Secondo l’Accademia della Crusca, che l’ha inserita tra le “parole nuove”, “vegetofobia” – ma si usa anche vegafobia o veganofobia – indica Avversione nei confronti di vegetariani e/o vegani, che si manifesta mediante atti o atteggiamenti di stigmatizzazione, ridicolizzazione o svalutazione, specialmente in relazione alle ideologie antispeciste. Il termine è stato ...