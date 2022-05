Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 13:10 (Di venerdì 6 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora bene ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’acciaieria d’Aosta di Mario Polo sempre al centro della guerra in Ucraina secondo la difesa britanniche russi hanno proseguito la salto allo stabilimento nonostante Mosca detto di volerlo solo isolare per Londra questi impegni legato alle commemorazioni del 9 maggio giorno della Vittoria desiderio di Putin di avere un successo simbolico in Ucraina l’intera zona di mariupol definito l’inferno Tanto dal segretario generale ONU guterres come da presidente ucraino zielinski un convoglio ONU oggi alla azotal per varici vidima Putin e avvertito ieri che mosche pronta garantire un corridoio umanitario solo se militari nello stabilimento si arrendono dura denuncia degli Stati Uniti al consiglio di sicurezza dell’ONU Mosca ha mentito ripetutamente a questo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora bene ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’acciaieria d’Aosta di Mario Polo sempre al centro della guerra in Ucraina secondo la difesa britanniche russi hanno proseguito la salto allo stabilimento nonostante Mosca detto di volerlo solo isolare per Londra questi impegni legato alle commemorazioni del 9 maggio giorno della Vittoria desiderio di Putin di avere un successo simbolico in Ucraina l’intera zona di mariupol definito l’inferno Tanto dal segretario generale ONU guterres come da presidente ucraino zielinski un convoglio ONU oggi alla azotal per varici vidima Putin e avvertito ieri che mosche pronta garantire un corridoio umanitario solo se militari nello stabilimento si arrendono dura denuncia degli Stati Uniti al consiglio di sicurezza dell’ONU Mosca ha mentito ripetutamente a questo ...

Advertising

sole24ore : ?? #Zelensky ha avuto un colloquio con l’ex presidente Usa #Bush, invitandolo in #Ucraina: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - PianetaMilan : #Milan, #Maignan è l'uomo in più: ha regalato 22 punti al Diavolo - infoitinterno : ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Cagliari, picchiata in strada da 3 bulle: denunciate -