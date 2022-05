Ucraina, Scholz: 'Putin non deve vincere la sua guerra e non la vincerà' (Di venerdì 6 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Schoz sostiene con forza Kiev nel conflitto: 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Il cancelliere tedesco ha tenuto un discorso pronunciato ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Schoz sostiene con forza Kiev nel conflitto: 'nonla suacontro l'e non'. Il cancelliere tedesco ha tenuto un discorso pronunciato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - MediasetTgcom24 : Scholz: 'Putin non deve vincere e non vincerà' #ucraina #russia #guerra #kiev #usa #nato #onu #mariupol #azovstal… - mrcllznn : RT @MarcoFattorini: Il cancelliere tedesco Olaf Scholz: «Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà. Ne va della s… - Guissi36575315 : RT @hystrionico1984: Il cancelliere tedesco Scholz ha affermato che le sanzioni contro la Russia possono essere revocate solo previo accord… - palermomaniait : Guerra in Ucraina, Scholz: ''Putin non deve vincere, ne va del futuro di qualsiasi ordine mondiale basato sulle reg… -