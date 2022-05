Serie A, Ricchiuti: “Partite difficili sia per Milan che per l’Inter. Molto bello vedere lo stadio pieno a Salerno” (Di venerdì 6 maggio 2022) Serie A Ricchiuti – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Adrian Ricchiuti ex centrocampista del Catania. Serie A, Ricchiuti: “Partite difficili sia per Milan che per l’Inter. Molto bello vedere lo stadio pieno a Salerno” Sulla corsa scudetto “Sono Partite difficili sia per il Milan che per l’Inter, il Verona è una squadra tosta, difficile da battere per chiunque. Il Cagliari al momento non sta bene, e vedere la partita della Salernitana di ieri di certo non aiuta, ma lotteranno fino all’ultima ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Adrianex centrocampista del Catania.A,: “sia perche perloa Salerno” Sulla corsa scudetto “Sonosia per ilche per, il Verona è una squadra tosta, difficile da battere per chiunque. Il Cagliari al momento non sta bene, ela partita della Salernitana di ieri di certo non aiuta, ma lotteranno fino all’ultima ...

