Semafori | ora non potete più scampare alla multa | attenzione a questa novità

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sono in arrivo nuovidi ultima generazione ealle multe sarà impossibile: i dettagli Addio alle infrazioni aia Napoli, il comune e l’ANM, hanno deciso di instre nuovitecnologici. Napoli (Pixabay)Questi saranno infatti dotati di una telecamera “spira virtuale”, che sarà in grado di rilevare chi passerà con il rosso e chi nelle corsie destinate ai mezzi pubblici. Rilevando ovviamente anche il tipo di veicolo coinvolto. I nuovi sistemi saranno non solo collegati ai Gps degli autobus in modo da agevolarli nel traffico, diminuendo l’attesa alle varie fermate. Saranno anche collegati ad un computer centrale dell’ANM, così da monitorare in tempo reale la circolazione cittadina. Nuovia Napoli: il progetto nel ...