Sacchi: "Ancelotti ha vinto sostituendo i fuoriclasse con i giovani talenti, e nessuno di loro ha protestato" (Di venerdì 6 maggio 2022) La Gazzetta gli dedica quattro pagine, in una c'è l'analisi di Arrigo Sacchi che scrive del suo rapporto con i giocatori, del fatto che nessuno abbia protestato in occasione dei cambi ma soprattutto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) La Gazzetta gli dedica quattro pagine, in una c'è l'analisi di Arrigoche scrive del suo rapporto con i giocatori, del fatto cheabbiain occasione dei cambi ma soprattutto ...

Advertising

FBiasin : Alla luce dell’ennesima impresa di #Ancelotti, si impone il sondaggione (sì, inutile anche questo): chi è l’allena… - marcobedana : @RealPiccinini No no. Avrebbe vinto, Ancelotti come Sacchi sempre al momento giusto è un lucky man..ci sta non ha v… - napolista : Sacchi: “Ancelotti ha vinto sostituendo i fuoriclasse con i giovani talenti, e nessuno di loro ha protestato” Sull… - kaisersose99 : @cmdotcom Ancelotti il migliore!! Lippi troppe finali perse con la Juve, Sacchi tanta tanta fortuna!! - kaisersose99 : @cmdotcom Ancelotti il migliore!! Lippi troppe finali perse con la Juve, Sacchi tanta tanta fortuna!! -