Riapre il centro di Raccolta alimentare, un aiuto per gli ucraini ospiti a Fondi (Di venerdì 6 maggio 2022) Fondi – Torna, come durante i giorni del lockdown ma per finalità diverse, il centro di Raccolta alimentare. Il punto di conferimento e smistamento, finanziato dal Comune di Fondi, approvvigionato di ortofrutta dal Mof e gestito dai Falchi di Pronto Intervento, è dedicato alla popolazione ucraina accolta a Fondi. La distribuzione dei viveri è coordinata dai Servizi Sociali dell’Ente allo scopo di monitorare il flusso di richiedenti, ascoltarne le esigenze e far arrivare gli aiuti in maniera mirata ed efficace. L’attivazione del centro, operativo dalla fine di aprile, è stata concordata con il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino al termine di una riunione alla quale hanno preso parte la delegata al volontariato Morena ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022)– Torna, come durante i giorni del lockdown ma per finalità diverse, ildi. Il punto di conferimento e smistamento, finanziato dal Comune di, approvvigionato di ortofrutta dal Mof e gestito dai Falchi di Pronto Intervento, è dedicato alla popolazione ucraina accolta a. La distribuzione dei viveri è coordinata dai Servizi Sociali dell’Ente allo scopo di monitorare il flusso di richiedenti, ascoltarne le esigenze e far arrivare gli aiuti in maniera mirata ed efficace. L’attivazione del, operativo dalla fine di aprile, è stata concordata con il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino al termine di una riunione alla quale hanno preso parte la delegata al volontariato Morena ...

vonguntencla : Riapre rinnovato il Centro Pro Natura Lucomagno Acquacalda: hotel, ristorante e camping di nuovo agibili dopo i lun… - rete5tvSulmona : Riapre il centro di raccolta di Sulmona - luigiboschi : Barilla compie 145 anni: nuovo logo e riapre la Bottega in centro a Parma - laregione : Riapre rinnovato il Centro Pro Natura Lucomagno - Mary35999509 : Riapre il centro migranti di via Mattei: 'solo' 200 posti, preoccupazione per i lavoratori -