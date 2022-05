“Non smetteva di tremare”. Ansia ad Amici 21, tensione altissima in semifinale: l’allievo crolla (Di venerdì 6 maggio 2022) Amici 21 verso la finale, domani sera (sabato 7 maggio) sarà trasmessa l’attesissima semifinale del talent show guidato da Maria De Filippi. Tanta carne al fuoco con i nomi dei primi tre finalisti che sono iniziati a trapelare. Come anticipato nei giorni scorsi le regole sono cambiate. A dirlo era stata proprio Maria De Filippi. “Ben arrivati alla semifinale! Tra un pò è finito tutto…”, aveva esordito la conduttrice in collegamento con la casetta di Amici. “Allora la finale è a cinque, la semifinale è tutta al positivo. Nel senso che le tre manche a cui siete abituati stabiliscono i tre finalisti”. Quindi Maria ha aggiunto: “Qui ad Amici 21 siete in sette, quindi tre finalisti e poi ne mancano due che vanno al ballottaggio. I due, del ballottaggio a quattro, vanno in finale. Saprete ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)21 verso la finale, domani sera (sabato 7 maggio) sarà trasmessa l’attesissimadel talent show guidato da Maria De Filippi. Tanta carne al fuoco con i nomi dei primi tre finalisti che sono iniziati a trapelare. Come anticipato nei giorni scorsi le regole sono cambiate. A dirlo era stata proprio Maria De Filippi. “Ben arrivati alla! Tra un pò è finito tutto…”, aveva esordito la conduttrice in collegamento con la casetta di. “Allora la finale è a cinque, laè tutta al positivo. Nel senso che le tre manche a cui siete abituati stabiliscono i tre finalisti”. Quindi Maria ha aggiunto: “Qui ad21 siete in sette, quindi tre finalisti e poi ne mancano due che vanno al ballottaggio. I due, del ballottaggio a quattro, vanno in finale. Saprete ...

