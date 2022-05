M5S, espulsioni e addii hanno un costo salato: tra fuggitivi e tagli alle entrate, la cassa grillina langue (Di venerdì 6 maggio 2022) Più che a una scuola di formazione politica, forse il M5S dovrebbe tornare a studiare un po’ di matematica. Già, perché i conti quest’anno non tornano. E tra espulsioni e addii, transfughi e ricorsi. Sforbiciate alle entrate legate al ridimensionamento numerico delle file grilline, la cassa langue. Litigi e esodi hanno fatto male ai fondi del Movimento alla Camera, che nel 2021 ha visto assottigliarsi, e non di poco, l’assegno erogato da Montecitorio. Soprattutto a causa del boom di ribelli messi alla porta (nella maggioranza dei casi si tratta di deputati espulsi per aver negato la fiducia al governo Draghi). M5S, espulsioni e addii fanno male alle casse: -1,4mln al gruppo Camera nel 2021 Così, spulciando la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Più che a una scuola di formazione politica, forse il M5S dovrebbe tornare a studiare un po’ di matematica. Già, perché i conti quest’anno non tornano. E tra, transfughi e ricorsi. Sforbiciatelegate al ridimensionamento numerico delle file grilline, la. Litigi e esodifatto male ai fondi del Movimento alla Camera, che nel 2021 ha visto assottigliarsi, e non di poco, l’assegno erogato da Montecitorio. Soprattutto a causa del boom di ribelli messi alla porta (nella maggioranza dei casi si tratta di deputati espulsi per aver negato la fiducia al governo Draghi). M5S,fanno malecasse: -1,4mln al gruppo Camera nel 2021 Così, spulciando la ...

Advertising

SecolodItalia1 : M5S, espulsioni e addii hanno un costo salato: tra fuggitivi e tagli alle entrate, la cassa grillina langue… - marisa_s_43 : RT @ilgiornale: Le continue espulsioni non salvano il M5S dal suo peccato originale. Prima di Petrocelli hanno avuto tanti altri Petrocelli… - Giovann91214513 : RT @ilgiornale: 'Le continue espulsioni non salvano il #M5S dal suo peccato originale'. Il caso #Petrocelli è solo l'ultimo dei tanti: non… - MeleoFernando : RT @ilgiornale: Le continue espulsioni non salvano il M5S dal suo peccato originale. Prima di Petrocelli hanno avuto tanti altri Petrocelli… - ilgiornale : 'Le continue espulsioni non salvano il #M5S dal suo peccato originale'. Il caso #Petrocelli è solo l'ultimo dei tan… -