Lui vuole un altro figlio | io quell’equilibrio ottenuto con fatica e sacrificio

Ho 36 anni e una figlia di quattro. Una gravidanza tranquilla, una maternità durata il più possibile per prendermi cura di mia figlia, seguita poi da un part time. Da un anno a questa parte ho ripreso il lavoro full time, un nuovo lavoro, non senza fatica considerato che mio marito mi dà una mano sì, ma posso tranquillamente dire di fare più di lui riguardo gestione di figlia e casa. Ora mi chiede un secondo figlio, dicendo "O adesso o mai più". Ho una sorella con la quale ho un bel rapporto e se da una parte mi dispiace che mia figlia cresca da sola, dall'altra non voglio rischiare di perdere quello che ho ora. Ovvero un lavoro impegnativo che però mi dà soddisfazione, oltre che un buon stipendio, e un equilibrio ricreato col sudore della fronte. Sbaglio secondo voi? I figli, lo sappiamo bene, rappresentano il cambiamento più incredibile e ingombrante ...

