LIVE F1 | GP Miami 2022 in DIRETTA | inizia la seconda sessione | test sul motore Ferrari

(Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.25 Leclerc utilizza ail secondostagionale, quello più evoluto. Per ora anche la nuova ala posteriore, pensata appositamente per questa pista, sembra funzionare. Il monegasco ha fatto segnare una velocità di punta massima di 280 km/h, solo 3 km/h meno rispetto alle Red Bull di Perez e Verstappen. 23.23 La nuova pista disi è rivelata molto interessante e varia. Due lunghi rettilinei, ma anche un ultimo settore con curve davvero lentissime. 23.20 L’arrivo di Liberty Media a tirare le redini del Circus, la cui popolarità oltreoceano è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo decennio, generano una nuova proliferazione degli appuntamenti. Come dettoè alle porte e, nel 2023, si tornerà anche a Las Vegas, fortunatamente ...

Quinto posto per Sainz, che è stato a lungo al comando Ma il miglior tempo lo ha realizzato Charles Leclerc che ha preceduto Russell e Verstappen. Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Miami! Nelle FP1 abbiamo visto una Ferrari subito con protagonista con Charles Leclerc.