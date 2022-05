LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket 2022 in DIRETTA: si parte! (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 Qualche problema a uno dei due canestri, ma viene risolto e si alza la palla a due che viene vinta da Jaiteh. 20:30 Quintetti in campo, siamo pronti al via! 20:28 QUINTETTI – Sassari: Robinson Kruslin Burnell Bendzius Bilan; Bologna: Mannion Teodosic Hervey Jaiteh Shengelia 20:27 Finiti i convenevoli, tra poco palla a due! 20:24 Si sta compiendo la presentazione, a breve l’inno di Mameli. 20:21 Tre vittorie bianconere nelle ultime quattro sfide. Vari gli ex: Bucchi è stato coach bolognese nelle giovanili, Stefano Gentile ha un passato alle V nere e Tessitori al Banco. 20:18 Venticinquesima sfida tra Sassari e Virtus, con la Dinamo avanti 14-10 nei precedenti e 9-3 al PalaSerradimigni. 20:15 Un quarto d’ora all’inizio, poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:32 Qualche problema a uno dei due canestri, ma viene risolto e si alza la palla a due che viene vinta da Jaiteh. 20:30 Quintetti in campo, siamo pronti al via! 20:28 QUINTETTI –: Robinson Kruslin Burnell Bendzius Bilan;: Mannion Teodosic Hervey Jaiteh Shengelia 20:27 Finiti i convenevoli, tra poco palla a due! 20:24 Si sta compiendo la presentazione, a breve l’inno di Mameli. 20:21 Tre vittorie bianconere nelle ultime quattro sfide. Vari gli ex: Bucchi è stato coach bolognese nelle giovanili, Stefano Gentile ha un passato alle V nere e Tessitori al Banco. 20:18 Venticinquesima sfida tra, con laavanti 14-10 nei precedenti e 9-3 al PalaSerradimigni. 20:15 Un quarto d’ora all’inizio, poi ...

