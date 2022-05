Linkedin scoraggerà i post che chiedono agli utenti di aggiungere like e reactions

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 6 maggio 2022) «Abbiamo notato – scrive– una serie dicheo incoraggiano espressamente la community a interagire con i contenuti tramites o, pubblicati con l’intento esclusivo di aumentare la copertura sulla piattaforma. Abbiamo percepito come questo tipo di contenuto possa essere fuorviante e frustrante per alcuni di voi. Non promuoveremo questo tipo di contenuto e incoraggiamo tutti nella community a concentrarsi sulla fornitura di contenuti affidabili, credibili e aci». Con queste parole,ha reso esplicita una delle prossime regole del suo algoritmo: la penalizzazione di contenuti di scarsa qualità che cercano di attrarre l’utente soltanto attraverso la richiesta di un engagement. LEGGI ANCHE > I falsi profili ...