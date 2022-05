Liga 2021/2022: la Real Sociedad cade in casa del Levante (Di venerdì 6 maggio 2022) La Real Sociedad cade in casa del Levante nella trentacinquesima giornata della Liga 2021/2022. A tre giornate dalla fine i padroni di casa fanno un piccolo passo verso la salvezza conquistando una vittoria importantissima che gli permette di salire a quota 29 punti e a meno tre dal diciassettesimo posto. Ospiti ancora in sesta posizione a quota 56. LA PARTITA – Dopo i primi 45 minuti bloccati sullo 0-0, con una traversa colpita da Isak al 33?, il Levante sblocca la partita al 53?: Campana trova al limite dell’area di rigore Jorge Miramon che conclude in porta verso l’angolino basso di sinistra. La Real Sociedad però non ci sta, e al 66? pareggia i conti con il colpo di testa ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Laindelnella trentacinquesima giornata della. A tre giornate dalla fine i padroni difanno un piccolo passo verso la salvezza conquistando una vittoria importantissima che gli permette di salire a quota 29 punti e a meno tre dal diciassettesimo posto. Ospiti ancora in sesta posizione a quota 56. LA PARTITA – Dopo i primi 45 minuti bloccati sullo 0-0, con una traversa colpita da Isak al 33?, ilsblocca la partita al 53?: Campana trova al limite dell’area di rigore Jorge Miramon che conclude in porta verso l’angolino basso di sinistra. Laperò non ci sta, e al 66? pareggia i conti con il colpo di testa ...

