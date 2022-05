Letizia Magaldi nel board del Ldes | organismo globale per la diffusione delle tecnologie di storage

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 maggio 2022)Green Energy, attraverso la vicepresidente, è membro del primo Consiglio di Amministrazione (of Directors) del Long Duration McKinsey Council (“Council”), organizzazionesenza scopo di lucro costituita da McKinsey che mira ad accelerare la decarbonizzazione del sistema energetico al minor costo per la società promuovendo l’adozione di innovazioni, politiche e strategie a sostegno della commercializzazione e l’impiego di sistemi di accumulo dell’energia a lunga durata.L’Council – costituito da McKinsey a Glasgow, Scozia, in occasione della COP26, l’ultima ConferenzaNazioni Unite sui Cambiamenti Climatici – è in prima linea nella promozione di soluzioni,, dati e proposte ...