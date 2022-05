Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt conferma: "Il film conclude la saga" (Di venerdì 6 maggio 2022) La saga giurassica iniziata con il film diretto da Steven Spielberg si concluderà con Jurassic World: Il Dominio, come confermato da Chris Pratt. Jurassic World: Il Dominio, almeno secondo quanto dichiarato da Chris Pratt, sarà la fine della saga. La storia di quello che accade quando i dinosauri vengono riportati in vita ha preso il via negli anni '90 con la regia di Steven Spielberg e il nuovo capitolo riporterà sul grande schermo i protagonisti affidati a Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. In Jurassic World: Il Dominio, infatti, saranno coinvolti anche il Dottor Grant, la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 maggio 2022) Lagiurassica iniziata con ildiretto da Steven Spielberg sirà con: Il, cometo da: Il, almeno secondo quanto dichiarato da, sarà la fine della. La storia di quello che accade quando i dinosauri vengono riportati in vita ha preso il via negli anni '90 con la regia di Steven Spielberg e il nuovo capitolo riporterà sul grande schermo i protagonisti affidati a Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. In: Il, infatti, saranno coinvolti anche il Dottor Grant, la ...

