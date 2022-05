Advertising

Inter : ?? | FISCHIO FINALE E sono 3 punti! Vittoria importantissima alla Dacia Arena ???? #UdineseInter 1? - 2? ? 12'-… - SimoneTogna : Lautaro #martinez, con 21 gol stagionali, è il calciatore argentino più prolifico in Europa con le squadre di club. #inter - Inter : ?? | EL TORO ?? #Lautaro ha segnato 21 gol in questa stagione in tutte le competizioni, eguagliando il record person… - internewsit : Lautaro Martinez certezza dell'Inter: Inzaghi ha deciso chi affiancargli - Sky - - sportli26181512 : Inter: su Lautaro Martinez anche un grande club inglese: Le voci su un possibile addio tra l'Inter e Lautaro Martin… -

(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic;, Dzeko. Allenatore: Inzaghi. Empoli (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, ...Segui- Empoli in diretta- Empoli, le probabili formazioni(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic;, Dzeko. ...L'Inter non può più sbagliare. Deve vincerle tutte e sperare in uno stop del Milan per risalire al primo posto in classifica in questa volata finale. Determinante la sfida ...Gli uomini di mercato nerazzurri sono al lavoro in vista della prossima stagione: il piano dell'ad, Beppe Marotta per la Champions con i rinforzi indispensabili ...