“Hanno accoltellato don Francesco” Choc in chiesa | l’aggressione vicino all’altare | un fermo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Trasacco, prima la lite poicontro il parroco. Motivi che sembrano essere legati a una confraternita religiosa che avrebbero fatto culminare il confronto in un’ aggressione a scapito del parroco DonGrassi. La lite sarebbe avvenuta a ridosso dell’altare delladi Santi Cesidio e Rufino. L’aggressore, Luigi Cellini di 77 anni, ha colpito Donda dietro ferendolo con un coltello. Si legge ancora su Marsica Live: “Donè riuscito poi a divincolarsi e ad arrivare sul sagrato della basilica”. Dopo, il 77enne sarebbe stato arrestato per tentato omicidio. Le parole del sindaco Cesidio Lobene: “Desidero esprimere a nome mio e di tutta la comunità un sincero augurio di pronta guarigione e vicinanza”. “Le condizioni di ...

