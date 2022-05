Formazioni ufficiali Frosinone-Pisa | Serie B 2021 2022

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ledi, match della trentottesima giornata di. Fischio d’inizio alle 20:30. Ciociari a caccia del pass per i playoff, solo come ottava classificata. Al momento si trova con +3 sul Perugia. D’Angelo spera ancora nella promozione diretta in A: 64 i punti toscani, massimo arrivo a quota 67. Le: Ravaglia, Zampano, Gatti, Barisic, Cotali, Ricci, Boloca, Garritano, Zerbin, Ciano, Canotto.: Nicolas, Leverbe, Birindelli, Hermannson, Siega, Beruatto, Nagy, Sibilli, Marin, Lucca, Puscas. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieB, le formazioni ufficiali di #LeccePordenone - sportface2016 : #SerieB 2021/2022, le formazioni ufficiali di #Como-#Cremonese - LecceCalcio : Lecce-Pordenone: le formazioni ufficiali. Majer in campo e tridente titolare - - psb_original : Serie B, le formazioni ufficiali dei nove match delle 20,30 #SerieB - sportface2016 : #SerieB 2021/2022, le formazioni ufficiali di #Ascoli-#Ternana -

Inter - Empoli, leInter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Martinez. Panchina: Cordaz, Radu, ...Umberto Tessier), VIA! Inter Empoli comincia, per i nerazzurri sarà naturalmente una partita da vincere per continuare a inseguire lo scudetto, mentre l'Empoli ha raggiunto la ...Arrivano le formazioni ufficiali di Brescia-Reggina, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di serie B. Prima da titolare per il portiere Aglietti, per il resto in ...Andrea Pinamonti guiderà l’attacco dei toscani, alle sue spalle Bajrami e Zurkowski. FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozov ...