F1 GP Miami 2022, Verstappen: “Essere campione in carica non ha cambiato nulla di me” (Di venerdì 6 maggio 2022) “A Imola è andata bene, pensiamo di avere una buona macchina e questa è una nuova pista da conoscere. A partire dalle condizioni e l’asfalto. Le curve veloci sono belle, i rettilinei lunghi e le sezioni strette lo rendono interessante come circuito. Perez? Sembra si trovi molto meglio sulla monoposto. Siamo entrambi felici delle nostre posizioni e dobbiamo proseguire così”. Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Miami di Formula 1. “Essere campione in carica ti porta a voler andare sempre meglio, ma per me non è cambiato nulla. Voglio sempre avere il meglio e migliorare nel weekend successivo”, conclude l’olandese. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “A Imola è andata bene, pensiamo di avere una buona macchina e questa è una nuova pista da conoscere. A partire dalle condizioni e l’asfalto. Le curve veloci sono belle, i rettilinei lunghi e le sezioni strette lo rendono interessante come circuito. Perez? Sembra si trovi molto meglio sulla monoposto. Siamo entrambi felici delle nostre posizioni e dobbiamo proseguire così”. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. “inti porta a voler andare sempre meglio, ma per me non è. Voglio sempre avere il meglio e migliorare nel weekend successivo”, conclude l’olandese. SportFace.

