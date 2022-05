Edoardo Tavassi: “Roger e Beatriz sono d’accordo”. Il triangolo amoroso fa spettegolare i naufraghi all’Isola (Di venerdì 6 maggio 2022) sono ormai alcuni giorni che Beatriz Marino è approdata all’Isola dei Famosi per cercare di chiarire la situazione e i sentimenti con il suo ex fidanzato Roger Balduino. Gli altri naufraghi sono molto interessati alla loro storia d’amore al triangolo amoroso che si è venuto a creare con Estefania Bernal. Specialmente Guendalina ed Edoardo Tavassi, infatti, spettegolano su di loro. Guendalina ed Edoardo Tavassi parlano di Roger, Beatriz ed Estefania I fratelli Tavassi sono quelli più interessati a vederci chiaro nel rapporto tra Roger, Beatriz ed Estefania. Guendalina ha criticato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022)ormai alcuni giorni cheMarino è approdatadei Famosi per cercare di chiarire la situazione e i sentimenti con il suo ex fidanzatoBalduino. Gli altrimolto interessati alla loro storia d’amore alche si è venuto a creare con Estefania Bernal. Specialmente Guendalina ed, infatti, spettegolano su di loro. Guendalina edparlano died Estefania I fratelliquelli più interessati a vederci chiaro nel rapporto traed Estefania. Guendalina ha criticato ...

Advertising

peachgea : RT @Rickae_22: Bimba di Edoardo Tavassi #isola - peachgea : RT @IsolaDeiFamosi: Livello di autostima: Edoardo Tavassi ?? #Isola - ParliamoDiNews : Isola 16, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi contro Laura Maddaloni #EdoardoTavassi #LauraMaddaloni… - ParliamoDiNews : Isola 16, Edoardo Tavassi non crede a Roger Balduino e Beatriz Marino #BeatrizMarino #EdoardoTavassi #RogerBalduino - sonoingenua_ : Non Roger che deve scegliere tra I Tavassi e i Russo a chi regalare la pentola e l’olio e li regala tanto per cambi… -