Ed Sheeran e Ultimo a RTL 102.5 raccontano il loro duetto in 2step (Di venerdì 6 maggio 2022) Ed Sheeran e Ultimo sono stati ospiti in The Flight e hanno parlato del loro singolo 2step, della nascita della loro collaborazione e dei loro tour Ed Sheeran e Ultimo sono stati ospiti in The Flight e hanno parlato del loro singolo 2step, della nascita della loro collaborazione e dei loro tour. Come è stato collaborare con Ed Sheeran? “Per me è uno dei sogni più belli che ho realizzato. Sono emozionato, fiero e contento di questa partecipazione e di questa canzone”, ha detto Ultimo. “Per me è un risultato bellissimo. Sono rimasto sorpreso dalla persona che è Ed. Si è dimostrato disponibilissimo, alla mano e per quello che fa e che è direi che è una ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Edsono stati ospiti in The Flight e hanno parlato delsingolo, della nascita dellacollaborazione e deitour Edsono stati ospiti in The Flight e hanno parlato delsingolo, della nascita dellacollaborazione e deitour. Come è stato collaborare con Ed? “Per me è uno dei sogni più belli che ho realizzato. Sono emozionato, fiero e contento di questa partecipazione e di questa canzone”, ha detto. “Per me è un risultato bellissimo. Sono rimasto sorpreso dalla persona che è Ed. Si è dimostrato disponibilissimo, alla mano e per quello che fa e che è direi che è una ...

Advertising

RadioItalia : Ultimo ????? Ed Sheeran Il cantautore romano ha scritto una strofa per Sheeran! Ecco un breve spoiler cantato in di… - filippocc_ : RT @dailydrama2022: 06 Maggio 2022 La chat tra Ultimo ed Ed Sheeran - conuncriterio : RT @buonviaggio_: No vabbè ultimo ha costretto ed sheeran a fare anche un video dove parla!!!! Chissà quanto l’avrà pagato!!! - y0onk0 : Ultimo collabora con Ed Sheeran. Ed Sheeran ha collaborato con i Bangtan. Quindi Bangtan in Italia confermati praticamente - Rominab_83 : Ultimo feat ed sheeran non so se ridere o piangere: Quando mi dai poco voglio troppo da te però Quando mi dai trop… -