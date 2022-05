Concorso Agenzia Dogane 2021, 40 dirigenti: riaperti i termini per partecipare (Di venerdì 6 maggio 2022) *aggiornamento del 06/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla riapertura dei termini per partecipare al Concorso Agenzia Dogan1 2021, per l’assunzione di 40 unità di personale di dirigente di seconda fascia, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali e periferici, di cui un posto riservato alla Provincia autonoma di Bolzano. Leggi l’avviso Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 5 novembre 2021, il nuovo bando del Concorso Agenzia Dogane 2021, per titoli ed esami, destinato all’assunzione di 40 unità di personale di dirigente di seconda fascia, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali e periferici, di cui un posto riservato ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 maggio 2022) *aggiornamento del 06/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla riapertura deiperalDogan1, per l’assunzione di 40 unità di personale di dirigente di seconda fascia, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali e periferici, di cui un posto riservato alla Provincia autonoma di Bolzano. Leggi l’avviso Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 5 novembre, il nuovo bando del, per titoli ed esami, destinato all’assunzione di 40 unità di personale di dirigente di seconda fascia, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali e periferici, di cui un posto riservato ...

