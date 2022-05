Cobra Kai: il teaser della stagione 5 annuncia la data di uscita su Netflix (Di venerdì 6 maggio 2022) Finalmente è stata annunciata la data di uscita di Cobra Kai 5: un teaser trailer anticipa il ritorno della serie di arti marziali su Netflix. La quinta stagione di Cobra Kai ha finalmenrte una data di uscita. Netflix ha annunciato il ritorno dell'acclamata serie di arti marziali con un lungo teaser trailer in cui viene rivelato che i nuovi episodi approderanno sullo streamer il 9 settembre. Il teaser vede la storia riprendere dopo gli eventi del finale della stagione 4 in cui Tory Nichols (Peyton List) si è confermata campionessa dell'All Valley Tournament ottenendo una vittoria importante per il suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 maggio 2022) Finalmente è statata ladidiKai 5: untrailer anticipa il ritornoserie di arti marziali su. La quintadiKai ha finalmenrte unadihato il ritorno dell'acclamata serie di arti marziali con un lungotrailer in cui viene rivelato che i nuovi episodi approderanno sullo streamer il 9 settembre. Ilvede la storia riprendere dopo gli eventi del finale4 in cui Tory Nichols (Peyton List) si è confermata campionessa dell'All Valley Tournament ottenendo una vittoria importante per il suo ...

