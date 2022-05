Cessione Milan, RedBird mette pressione ad Investcorp: le ultime (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Milan fa gola a tutti: ecco RedBird Capital, ma Investcorp è avanti. Anche se la trattativa col fondo arabo non è conclusa Sembrava ormai proseguire senza intoppi la trattativa tra il Milan e Investcorp per la Cessione della società. Notizia di ieri è, però l’inserimento di RedBird, società d’investimento americana. Il fondo del Bahrain va comunque considerato in vantaggio anche se i tempi si stanno dilatando. Resterebbero infatti alcuni dettagli tecnici da sistemare nella stesura di contratti elaborati. Anche se c’è chi immagina distanza e differenza di vedute su alcuni aspetti prettamente tecnici dell’operazione. Bisognerà capire se potranno essere limati o al contrato se daranno il via a un ribaltone. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilfa gola a tutti: eccoCapital, maè avanti. Anche se la trattativa col fondo arabo non è conclusa Sembrava ormai proseguire senza intoppi la trattativa tra ilper ladella società. Notizia di ieri è, però l’inserimento di, società d’investimento americana. Il fondo del Bahrain va comunque considerato in vantaggio anche se i tempi si stanno dilatando. Resterebbero infatti alcuni dettagli tecnici da sistemare nella stesura di contratti elaborati. Anche se c’è chi immagina distanza e differenza di vedute su alcuni aspetti prettamente tecnici dell’operazione. Bisognerà capire se potranno essere limati o al contrato se daranno il via a un ribaltone. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo ...

Advertising

classcnbc : CACCIA AL MILAN: CHI È REDBIRD? Cessione #Milan: nella trattativa tra #Investcorp ed #Elliott si inserisce il fond… - Agenzia_Italia : ?? Il #Monza si gioca la serie A, la sfida di Berlusconi e Galliani _ I due potrebbero tornare nel più importante c… - AntoVitiello : Trattativa Elliott-#Investcorp, difficile ad oggi che il fondo americano possa mantenere delle quote di minoranza.… - CalcioNews24 : #RedBird mette pressione a #Investcorp ?? - PierangeloFlor1 : @enricoI00 Quanto cazzo è bello essere rabbini: arriva la cessione? Ci lasciano in mani sicure che non creeranno de… -