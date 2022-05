Caccia all’uomo in Israele: ecco chi sono gli attentatori (Di venerdì 6 maggio 2022) “L’uccisione di civili israeliani e palestinesi – ha sostenuto il presidente palestinese Abu Mazen – non fa che accrescere l’escalation in un momento in cui tutti ci sforziamo di raggiungere la stabilità e prevenire l’escalation stessa. Solo una pace duratura, comprensiva e giusta – ha concluso – è la via più corretta per garantire sicurezza e stabilità ai 2 popoli e alla regione”. Ancora alta la tensione in Israele in seguito a quanto avvenuto nella giornata di ieri. ecco i dettagli sui responsabili. ecco chi sono i responsabili dell’attentato in Israele I nomi dei due attentatori sono Asad Alrafaani (19 anni) e Sabhi abu Shakir (20), entrambi provenienti dal villaggio di Rumana vicino Jenin, nel nord della Cisgiordania. Sarebbero proprio loro infatti i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) “L’uccisione di civili israeliani e palestinesi – ha sostenuto il presidente palestinese Abu Mazen – non fa che accrescere l’escalation in un momento in cui tutti ci sforziamo di raggiungere la stabilità e prevenire l’escalation stessa. Solo una pace duratura, comprensiva e giusta – ha concluso – è la via più corretta per garantire sicurezza e stabilità ai 2 popoli e alla regione”. Ancora alta la tensione inin seguito a quanto avvenuto nella giornata di ieri.i dettagli sui responsabili.chii responsabili dell’attentato inI nomi dei dueAsad Alrafaani (19 anni) e Sabhi abu Shakir (20), entrambi provenienti dal villaggio di Rumana vicino Jenin, nel nord della Cisgiordania. Sarebbero proprio loro infatti i ...

