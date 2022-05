Berlusconi scrive ai suoi: «Tutti a Napoli per la convention». E dà forfait alla partita del Monza (Di venerdì 6 maggio 2022) Silvio Berlusconi torna a farsi sentire. Con un appello ai suoi a interpretare come si deve la posizione azzurra sulla guerra in Ucraina. “Forza Italia è ripartita e ha indicato agli italiani la strada per ripartire”, dice annunciando la convention azzurra a Napoli. Una “strada ancora lunga e difficile, aggravata dalle difficoltà internazionali che rischiano di mettere in discussione la fragile ripresa che si era avviata dopo il Covid. Grazie al lavoro del governo Draghi e in particolare al contributo di idee dato al governo. In parlamento e nei diversi tavoli della maggioranza proprio da Forza Italia”. Berlusconi scrive ai suoi: il nostro compito è appena inziato È il testo di una lettera programmatica che il Cavaliere ha inviato ieri ai dirigenti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Silviotorna a farsi sentire. Con un appello aia interpretare come si deve la posizione azzurra sulla guerra in Ucraina. “Forza Italia è rie ha indicato agli italiani la strada per ripartire”, dice annunciando laazzurra a. Una “strada ancora lunga e difficile, aggravata dalle difficoltà internazionali che rischiano di mettere in discussione la fragile ripresa che si era avviata dopo il Covid. Grazie al lavoro del governo Draghi e in particolare al contributo di idee dato al governo. In parlamento e nei diversi tavoli della maggioranza proprio da Forza Italia”.ai: il nostro compito è appena inziato È il testo di una lettera programmatica che il Cavaliere ha inviato ieri ai dirigenti ...

