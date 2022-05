(Di venerdì 6 maggio 2022) Le parole del centrocampista dell’Empoli al termine della gara persa contro l’Inter dopo essere andati in vantaggio per 2-0 Il centrocampista dell’Empoli Kristjanha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter «Abbiamo fatto un, cercando di fare il nostro gioco: peccato per la rimonta. Io sono un play davanti alla difesa, mafare diversi ruoli. Cerco di dare sempre il meglio dove il mister mi mette» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questo risultato è anche unviatico per la finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 11 ... Correa (82' Sanchez) Empoli: Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi;, Stulac, ...Abbiamo fatto unprimo tempo, peccato per la rimonta. La squadra ha giocato bene contro un'avversaria fortissima ... Queste sono le parole di Kristjan, espressosi ai microfoni di Dazn al ... Asllani: «Buon primo tempo. Ruolo Posso giocare in diverse posizioni» Il centrocampista dell'Empoli Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, cercando di fare il nostro gioco: peccato per la ...Dalla sala conferenze di San Siro, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, analizza coi cronisti presenti la sconfitta rimediata dopo un ottimo inizio nel match contro ...